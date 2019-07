Tuttosport - Non solo Rog, sono attesi a ore due annunci di calciomercato del Napoli

Le trattative del calciomercato del Napoli vanno avanti e sono attesi a ore due annunci, secondo quanto raccontato dall'edizione odierna di Tuttosport.

"Giuntoli e Carli del Cagliari sono ormai ai dettagli sull’accordo che porterà in Sardegna il croato Rog come successore di Barella: affare da 15 milioni più 3 di bonus. Operazione che darà la stura per mettere finalmente le mani su Elmas. Il Napoli ha da tempo chiuso l’accordo economico con il papà del macedone (quinquennale da un milione a salire) e ora a Istanbul aspettano l’arrivo di Giuntoli per apporre il classico nero su bianco relativamente all’accordo che sarà firmato dal presidente De Laurentiis"