Tuttosport - Non solo il Napoli su Bonaventura, il Torino balza in pole: pronto un triennale da 1,5 milioni a stagione

Ultimissime calciomercato Napoli. In casa azzurra, come detto dal Ds Cristiano Giuntoli, si continua a guardare al futuro in cerca dei giocatori adatti per puntellare la rosa del prossimo anno. Tra i tanti profili seguiti c'è anche quello di Giacomo Bonaventura, in scadenza con il Milan e che difficilmente rinnoverà il proprio contratto. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione, annunciando che in pole position per il centrocampista c'è il Torino:

Giacomo Bonaventura

Bonaventura-Napoli, sorpasso Torino