Tuttosport - Napoli ancora favorito sul Milan per Zaccagni: c'è un rischio che il Verona non vuole correre

Napoli - La firma è ormai a un passo: poche ore ancora e poi ci sarà l’ufficialità. Prima la risoluzione contrattuale con il Cagliari e, poi, Eusebio Di Francesco si potrà legare al Verona con un contratto di due anni. Ne parla Tuttosport.

“Va poi capito quali saranno le volontà della società in merito alla campagna acquisti. In uscita ci sono Silvestri e Zaccagni, per i quali si parla di una valutazione complessiva intorno ai 20 milioni. Hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, senza rinnovo andrebbero via a parametro zero e questo è un rischio che il ds D’Amico non vuole correre. Zaccagni è seguito e richiesto da mesi, dopo un gran girone d’andata. Il calo nel ritorno non ha ridotto la considerazione da parte di club come Napoli e Milan. Proprio il Napoli resta favorito per aggiudicarsi il cartellino del trequartista”