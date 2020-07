Tuttosport - Milik-Juve, il Napoli apre allo scambio con Bernardeschi. Per Arek spunta anche il Tottenham che offre due contropartite a Giuntoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Juventus e Napoli non hanno ancora intavolato una trattativa vera e propria, ma tramite i soliti intermediari si cerca una mediazione tra i 40-50 milioni in contanti chiesti dal presidente Aurelio De Laurentiis e l’idea bianconera di lavorare sulle contropartite (Bernardeschi, Rugani, Romero, Luca Pellegrini). Seppur ci sia ancora distanza dagli ambienti azzurri è filtrata da un po’ un’apertura importante per Bernardeschi, pallino di Rino Gattuso. La Juventus aspetta, forte del gradimento di Milik che non ha intenzione di rinnovare. Il Napoli, pur aprendo a Bernardeschi, confida ancora in un colpo di scena dall’estero: Atletico e Tottenham le ipotesi più concrete. I madrileni offrono soldi e contropartite, i londinesi sono disposti a calare sul piatto un assegno accompagnato da Lucas Moura o Ndombele (in prestito)".