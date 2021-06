Ultime notizie calcio mercato Napoli - In casa Milan potrebbe presto salutare Samu Castillejo, su cui c'è il Betis Siviglia in caso di cessione di Fekir all'Arsenal. Stando a quanto raccontato da TuttoSport per sostituire lo spagnolo sarebbero in rialzo le quotazioni di Adam Ounas, ala destra di proprietà del Napoli e reduce dall'ottima seconda parte di stagione disputata al Crotone. Insieme a lui un altro nome da tenere in considerazione è quello di Amine Adli del Tolosa.