Tuttosport - Mertens vuole rispettare l'accordo con il Napoli fino a giugno: secco no al West Ham. Lo spagnolo Llorente ai saluti

Calciomercato Napoli - Stando a quanto scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, lo spagnolo Fernando Llorente sarebbe in procinto di lasciare Napoli in questa sessione di mercato.

"E il bomber? Gattuso lascerà partire Llorente (in prestito al Tottenham) per puntare tutto su Mertens che ha rifiutato un’offerta del West Ham. Dries intende rispettare il contratto fino alla fine, anche perché ha il desiderio di scavalcare Hamsik in testa alla classifica dei marcatori all time del club azzurro: 118 contro i 121 di Marekiaro. Intanto è rientrato a Napoli e sarà disponibile per la gara di domenica 26 gennaio al San Paolo contro la Juventus".