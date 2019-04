Tuttosport - Mertens rischia la cessione per clausola, il Napoli conferma: Immobile e Mariano Diaz nel mirino!

Calciomercato Napoli - Se alla fine Lorenzo Insigne potrebbe restare, Dries Mertens rischia di essere ceduto in virtù della clausola da 28 milioni di euro. Per questo motivo il club si è già mosso e sondato diversi profili per non farsi trovare impreparato all'ipotesi d'addio dell'attaccante belga. Nonostante Carlo Ancelotti abbia annunciato che Arek Milik resta un punto fermo di questa squadra:

"Il centravanti dell'anno prossimo sarà Arkadiusz Milik".

Calciomercato Napoli, Immobile o Mariano Diaz per sostituire Mertens

Ma per il prossimo calciomercato Napoli, vi sono già dei nomi sul taccuino di Giuntoli che possono finire in azzurro. Come svelato da Raffaele Auriemma sulle colonne odierne di Tuttosport, sono tre: