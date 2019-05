Tuttosport - Mario Rui via da Napoli, sfida Torino-Milan in Italia. Il Benfica prova a riportarlo in Portogallo

Ultimissime calcio Napoli - Mario Rui è ormai in lista di sbarco. Il Napoli venderà il terzino mancino nelle prossime settimane, su di lui in Italia c'è l'interesse del Torino di Mazzarri, come confermato dallo stesso agente del calciatore. Come anticipato da Tuttosport «Mario Rui andrà via dal Napoli, le squadre interessate sono diverse è tra queste c’è il Torino». Non solo il Toro di Mazzarri, però è sul difensore del Napoli, perché oltre Roma e Milan in Italia c’è infatti il Benfica, che vorrebbe riportarlo in Portogallo.