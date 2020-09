Tuttosport - Le pretese di De Laurentiis per Koulibaly sono considerate eccessive, il City sugli over 29 ha speso 50mln in 12 anni

Calciomercato Napoli - Crescono le quotazioni di Gimenez, difensore dell’Atletico Madrid, come opzione alternativa a Kalidou Koulibaly per la difesa del Manchester City. Ne parla Tuttosport:

“Le pretese di De Laurentiis sono considerate eccessive. Il City da quando è sotto l’egida dello sceicco Mansour ha speso (parliamo di 12 stagioni) solo 50 milioni per acquistare giocatori dai 29 anni in su, e in questo senso un esborso del genere, per un club che peraltro tende a tenere i giocatori fino all’ultimo senza cercare per forza la plusvalenza da rivendita, viene considerato davvero fuoriluogo. Gimenez non costa meno, l’Atletico Madrid chiede 80 milioni, ma si tratterebbe di un investimento quinquennale su un giocatore di 25 anni che una volta ammortizzato del tutto - per dirla a termini di bilancio - avrebbe l’età attuale di Koulibaly”