Tuttosport - La Juventus insiste per Milik, si lavora sottotraccia da tempo! Un compromesso è possibile grazie ad un pallino di Gattuso, i dettagli

Calciomercato Napoli - La maglia numero 9 della Juventus è già libera (Higuain ha il 21), ma il nome da scrivere sulla schiena è ancora in dubbio. Il dg Paratici sta lavorando su diversi nomi in attesa di capire su chi potrà affondare in agosto. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport:

“Paratici insiste sempre per Arkadiusz Milik, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli (2021) e ha in testa soprattutto la Juventus. Una trattativa ufficiale tra i club non è ancora cominciata, ma sottotraccia si lavora da tempo. E nonostante tutte le difficoltà, un compromesso è possibile grazie a Federico Bernardeschi, pallino di Rino Gattuso”