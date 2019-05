Tuttosport - La Juve sfida il Napoli! Trippier, Meunier e Grimaldo gli obiettivi principali se partono Alex Sandro e Cancelo

Calciomercato Napoli - Kieran Trippier, Alejandro Grimaldo e Thomas Meunier sono tutti nomi di terzini seguiti dal Napoli da diverso tempo. Ora però, secondo l'edizione di Tuttosport, anche la Juventus monitora i tre calciatori per possibili acquisit nella prossima finestra di calcio mercato. Joao Cancelo e Alex Sandro possono garantire plusvalenze importanti e quindi lasciare entrambi il mondo bianconero. La pista più calda in uscita porta a Cancelo, corteggiato da Manchester City e United, ma non solo. La Juventus potrebbe sostituirlo con il belga Meunier, che ha un solo anno di contratto con il Paris Saint-Germain, o Trippier del Tottenham, che però ha un contratto fino al 2022. Una partenza di Alex Sandro, invece, porterebbe a Grimaldo o al sogno Marcelo.