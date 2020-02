Tuttosport - Kumbulla tornerà nel mirino del Napoli, per Boga si attende la scelta del Chelsea

Notizie calcio Napoli - Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, sembra improbabile che l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso decida di lasciare al prossimo il grande lavoro di ricostruzione da lui cominciato con largo anticipo, nonostante abbia nel contratto una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a giugno:

“Il mercato di gennaio ha consegnato a tutti un messaggio chiarissimo, con gli acquisti già fatti di Petagna e Rrhamani, con quello non andato a buon fine di Amrabat, con Kumbulla che tornerà ad essere corteggiato a fine campionato e con Boga di cui si attende la scelta del Chelsea, se attuare la ricompra dalle mani del Sassuolo. Ma Gattuso vuole che il club gli prenda un attaccante dalla capacità riconosciuta di fare gol, magari per sostituire Milik che ha puntato i piedi per il rinnovo e quasi certamente sarà ceduto”