Tuttosport - Koulibaly al posto di De Ligt? La Juventus sogna di affiancarli, i dettagli

La Juventus continua a pensare al difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport.

Per De Ligt c’è la clausola rescissoria e le squadre eventualmente interessate (non solo il Chelsea, ma anche il Manchester City e il Psg) possono cercare di avvicinarsi il più possibile alla cifra prevista dall’opzione, senza contropartite tecniche:

"La Juventus vorrebbe proseguire con De Ligt e sogna di affiancargli Kalidou Koulibaly in una coppia da sogno che avrebbe pochi rivali pure in Europa. In caso di cessione di De Ligt prendere Koulibaly non sarebbe più una possibilità, bensì una necessità, in un reparto che ha già perso un leader carismatico del calibro di Chiellini . L’affare con il Napoli si prospetta in salita, ma già i 20 milioni di Demiral consentono alla Juventus di avere un tesoretto da investire, figuriamoci in caso di vendita multimilionaria di De Ligt"