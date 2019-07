Tuttosport - James ed Ancelotti non sembrano essere più tanto vicini, De Laurentiis coerente: lo prende solo in prestito

Calciomercato - Nell’incertezza del Napoli, l’Atletico prova a mettere la freccia: James Rodriguez ed Ancelotti non sembrano essere più tanto vicini, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport:

"De Laurentiis è stato sempre coerente: prenderà il colombiano solo in prestito per 10 milioni, senza obbligo di riscatto e con pagamento di 6,5 milioni al calciatore per l’ingaggio di un anno. Questa opzione, però, il Real pare non la ritenga idonea. Vuole venderlo e l’interesse dell’Atletico Madrid nasce anche sulla base di queste considerazioni. De Laurentiis e Ancelotti hanno sempre fatto leva sull’accordo verbale con Mendes: il Napoli resta alla finestra, aspetta la prossima mossa di Real e Atletico, ma non è detto che non studi una contromossa, spera anzi che la squadra di Simeone viri su altri obiettivi, così da spingere sulla volontà del ragazzo a cambiare aria"