Tuttosport - Izzo vuole lasciare il Torino, preferirebbe andare in un club che partecipi alle Coppe europee: il suo sogno è il Napoli!

Calciomercato Napoli - Altro difensore sul piede di partenza è Armando Izzo del Torino: anche lui da tempo chiede ai dirigenti di essere ceduto. Ne parla Tuttosport:

"L’interessamento dell’Inter è calato, anche perché il difensore piaceva a Conte per la sua difesa a 3 e con un altro allenatore (quasi sicuramente Allegri) la situazione può cambiare. Su di lui resta in piedi un timido discorso con l’Atalanta e un discorso più “articolato” con la Fiorentina. Iachini ha dato il via libera alla trattativa e considera importante l’acquisto del granata per sistemare la difesa. Ma Izzo preferirebbe andare in un club che partecipi alle Coppe europee: il suo sogno è il Napoli"