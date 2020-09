Tuttosport - Il Napoli torna su Szoboszlai! Il Salisburgo fa il prezzo, ma gli azzurri potrebbero strappare uno sconto per l'ungherese

Ultime mercato Napoli - L’infortunio dell'esterno offensivo Nicolò Zaniolo che ha bloccato la cessione del centrocampista francese Jordan Veretout da parte della Roma, secondo l'edizione odierna di Tuttosport:

"Il Napoli ha intensificato l’interesse per Dominik Szoboszlai, che il Salisburgo valuta non meno di 40 milioni. Ma il ragazzo ha il contratto che scadrà nel 2022 ed ha detto al suo club che non ha intenzione di rinnovare: il Napoli potrebbe approfittarne per strappare uno sconto sul prezzo"