Tuttosport - Il Napoli torna su Hamed Traoré? L'ex Sassuolo è stato accostato ad un'altra big di Serie A

Calciomercato Napoli - Si avvicina il mercato di gennaio ed il Napoli dovrà muoversi per rinforzare una squadra in difficoltà, come racconta l'edizione odierna di Tuttosport.

Mercato Napoli, spunta la pista Traoré?

Come scrive il quotidiano in edicola, l’avventura al Milan di Rade Krunic è ai titoli di coda, ma c’è bisogno che un club presenti un’offerta concreta per il suo cartellino. Ai rossoneri è stato accostato, nelle ultime ore, anche il nome di Hamed Traoré, ex centrocampista del Sassuolo, attualmente al Bournemouth, sul quale ci sono anche altri club italiani come il Napoli.