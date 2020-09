Tuttosport - Il Napoli si fionda su Senesi! Con 20mln al Feyenoord l'affare si chiude

Calciomercato Napoli - Nella prossima settimana, subito dopo la prima giornata di campionato, il mercato entrerà nel vivo e Koulibaly lascerà il Napoli dopo 6 anni. Sì, ma al suo posto? Ne parla Tuttosport:

"Dalle segrete stanze di Castelvolturno escono spifferi sulla volontà del club azzurro di non investire denaro e di prendere un parametro zero dignitoso come Papastathopoulos, anche se in realtà un difensore giovane e forte sarà acquistato. Il nome è quello individuato da tempo: Marcos Senesi. Argentino di 23 anni , titolare nel Feyenoord che valuta il suo cartellino 25 milioni. Non li avrà, perché con 20 l’affare si chiude per la soddisfazione di tutti"