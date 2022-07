Tuttosport - Il Napoli può prendere l'erede di Koulibaly anche in prestito da chi ha bisogno di svuotare la rosa

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Koulibaly per completare il reparto. Come racconta Tuttosport, senza troppa fretta, magari cercando anche qualche prestito dell’ultima ora da chi ha bisogno di svuotare la rosa.

“Anche perché il profilo maggiormente gradito al ds Giuntoli, il 26enne coreano Kim Min-Jae, percepisce un ingaggio da 2,5 netti dal Fenerbahce. Oppure Milenkovic, in uscita dalla Fiorentina perché non ha voluto firmare il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo anno: la richiesta è non meno di 15 milioni. Infine Acerbi della Lazio”