Tuttosport - Il Napoli pensa al ritorno di Sepe: possibile scambio con Karnezis al Parma

Ultimissime calciomercato Napoli. In casa azzurra si è al lavoro per programmare anche la prossima stagione: in attesa di capire quando si tornerà in campo, uno dei rebus del mercato è quello legato al dualismo tra Alex Meret e David Ospina. E' ipotizzabile che il Napoli stia pensando ad una o più cessioni nel ruolo, riscrivendo così le gerarchie.

Calciomercato Napoli, idea Sepe

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza partenopea starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno in azzurro di Luigi Sepe: l'estremo difensore, che sta facendo benissimo a Parma, potrebbe rientrare in uno scambio con Orestis Karnezis.