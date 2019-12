Tuttosport - Il Napoli ha bloccato Ricardo Rodriguez, definita anche la formula dell'affare. In uscita Ghoulam: tre squadre lo vogliono

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe di fatto bloccato Ricardo Rodriguez per la fascia sinistra: "Per quanto riguarda la pista per il terzino sinistro, il Napoli ha bloccato Ricardo Rodriguez in uscita dal Milan. L’affare è impostato sul prestito con diritto di riscatto, ma è legato al futuro di Ghoulam. Al momento l’algerino sta smaltendo i postumi di due lesioni muscolari al quadricipite che lo hanno costretto a fermarsi dopo Torino-Napoli del 6 ottobre e saltare 12 delle 17 gare di campionato. Ormai il peggio è alle spalle e l’algerino è cercato da Marsiglia, Lione e Fenerbahce".