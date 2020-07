Tuttosport - Il Napoli aspetta la risposta di Osimhen: l’entourage spinge per l’azzurro, il ragazzo è titubante perché vorrebbe la Premier

Calciomercato Napoli - Mentre Gattuso è concentrato sul calcio giocato, il Napoli è attivo sul mercato e pensa già alla prossima stagione come racconta Tuttosport:

"Il nome più chiacchierato resta quello di Osimhen, ma nulla ancora è fatto. Il Napoli resta in attesa di capire cosa deciderà Osimhen, se accetterà la proposta del club di 3 milioni più bonus a stagione: l’entourage spinge per l’azzurro mentre il ragazzo è titubante perché vorrebbe la Premier. Ma il Napoli non è stato il primo, né l’unico club italiano a puntare gli occhi sull’attaccante nigeriano: 'Dopo il Mondiale Under 17 - ha svelato Osimhen in un’intervista rilasciata al podcast The Out of Home - mi cercarono Barcellona, Juventus, Arsenal e Inter'"