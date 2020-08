Tuttosport - Il Genoa ha presentato un'offerta per Llorente! Spagnolo verso l'addio al Napoli, è sfida a due in Serie A

Ultime mercato Napoli - Il nuovo allenatore del Genoa sarà Rolando Maran. Già oggi è attesa la firma sul contratto biennale da parte del tecnico trentino che porterà con sé il suo staff. Poi si penserà al mercato, come racconta Tuttosport:

“Il lavoro difficile sarà quello della dirigenza visto che dopo anni di 3-5-2 si passerà ad un nuovo modulo, il 4-3-1-2. Servirà un trequartista abile a lanciare gli attaccanti negli spazi e magari come vertice offensivo un elemento alla Pavoletti, per citare un giocatore che con Maran ha fatto molto bene a Cagliari, fino a quando gli infortuni non ne hanno bloccato l’ascesa. In tal senso il Genoa ha presentato un'offerta per lo spagnolo Fernando Llorente richiesto anche dal Benevento, giocatore adatto in quel ruolo”