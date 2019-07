Tuttosport - Icardi vuole restare all'Inter, chiusura della società: al Napoli solo se parte Milik, la Juve aspetta

Fuori mercato, ma al ribasso, è invece l’offerta con cui la Juventus punta a prelevare Mauro Icardi dall’Inter. La telenovela in questo caso si annuncia ancora più lunga, anche se il numero maggiore di protagonisti potrebbe portare ad accelerate improvvise. Il Napoli, che sta chiudendo l’acquisto di Pepé, se cedesse Milik al Betis potrebbe poi presentare anche un’offerta per l’argentino all’Inter. Prima però dovrebbe convincere Icardi, che per ora continua a preferire la Juve nonostante l’insistente corte azzurra e che anzi spera ancora (invano) di essere reintegrato da Conte. Proprio la totale chiusura nerazzurra verso l’attaccante è ciò che spinge Paratici ad aspettare per far abbassare ulteriormente il prezzo. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.