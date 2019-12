Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Mertens e Callejon: "L’ingaggio di Haaland del Salisburgo da parte del Dortmund spinge Mertens a restare fino a giugno. Tra poco più di un mese il belga e Callejon potrebbero firmare liberamente per un altro club da raggiungere in estate. Le trattative per i rinnovi proseguono, ma il tempo stringe".