Tuttosport - Giuntoli non molla Boga, ma il Napoli deve fare i conti con il Borussia Dortmund

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive: "Jérémie Boga, oggetto del desiderio del Napoli, sarà il grande assente della partita del San Paolo. L'estroso attaccante esterno, finito da tempo nel mirino del direttore sportivo dei campani Cristiano Giuntoli, si è infortunato nel corso della partita contro il Milan appena una ventina di minuti dopo essere entrato in campo e sarà dunque fuori causa per la gara di questa sera. E’ un’assenza, quella di Boga, che non impedirà comunque ai dirigenti del Napoli di tornare alla carica per informarsi, anche se a quanto sembra sul franco-ivoriano (che il Sassuolo vorrebbe trattenere, l’ad Giovanni Carnevali è stato molto chiaro sul tema) ci sarebbe la forte offensiva del Borussia Dortmund".