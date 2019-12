Tuttosport - Gattuso-Napoli, ADL lo accontenterebbe già sul mercato di gennaio con due rossoneri

Ultime Calcio Napoli - Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport mette in pole Gattuso per la panchina del Napoli aggiungendoci anche un discorso relativo al calciomercato di gennaio: "A Gattuso verrebbe permesso di fare anche un po’ di mercato a gennaio ed è molto probabile che possa pescare al Milan per prendere due elementi oggi in difficoltà con la maglia rossonera, ma che nel Napoli potrebbero essere utilissimi: il centrocampista Kessie, una forza della natura, e l’esterno mancino Rodriguez, viste le ormai croniche difficoltà di Ghoulam".