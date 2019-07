Tuttosport - Futuro in bilico per Zidane, il tecnico potrebbe lasciare il Real e James restare a Madrid

Calciomercato Napoli - La speranza è l'ultima a morire ed è ormai l'unica alla quale il Napoli si sta aggrappando per vedere James Rodriguez il prossimo anno in maglia azzurra.

Anche se il colombiano (è rientrato solo lunedì dalle vacanze) è fuori dal progetto Real Madrid e si sta allenando da solo a Valdebebas, perché la squadra è partita per giocare l’Audi Cup a Monaco. Zidane non lo ha convocato, essendo ancora fuori condizione, anche la posizione poco stabile dell'allenatore aiuta ad immaginare che potrebbe essere lui a lasciare il Real e non il colombiano. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.