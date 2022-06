Tuttosport - Empoli: riscatto di Vicario per 10 milioni, la Fiorentina lo vuole

Calciomercato Napoli - Le ultime sul futuro di Vicario che può firmare con l'Empoli e andare subito via in estate. Il portiere italiano lascerà il Cagliari per il riscatto da 10 milioni di euro per firmare con il club toscano. Ci sono Fiorentina e Napoli che pensano a lui. Le ultime da Tuttosport sui movimenti dell’Empoli. Arriva Zanetti in panchina per il club toscano, che intanto, sta per esercitare l’opzione di riscatto per Zurkowski (4.5 milioni alla Fiorentina), i viola però hanno la clausola di controriscatto a 6 milioni. Il presidente Corsi riscatterà pure Vicario dal Cagliari per 10 milioni che intriga la Fiorentina.