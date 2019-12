Tuttosport - Difficoltà per arrivare a Vidal, l'Inter valuta le alternative: Nandez unica pista percorribile

Ultime notizie mercato Napoli - Sta per iniziare una sessione di mercato invernale che preannuncia davvero fuoco e fiamme e tra i protagonisti annunciati c'è l'Inter, a caccia di rinforzi per la mediana da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Il primo nome della lista è quello di Arturo Vidal, per il quale però stanno nascendo alcuni problemi. Il Barcellona, infatti, ha già ceduto Alena in prestito al Betis e non vorrebbe privare la sua linea mediana di una ulteriore pedina. C'è divergenza, inoltre, anche tra domanda ed offerta: il Barç valuta il calciatore venti milioni e chiede il prestito con obbligo di riscatto, mentre Marotta non vuole spingersi oltre il diritto di riscatto a dodici milioni. Per questo motivo i nerazzurri starebbero valutando delle alternative ed allo stato attuale delle cose l'unica pista percorribile sembrerebbe quella che porta ad un calciatore accostato di recente anche al Napoli, vale a dire Nahitan Nandez. L'Inter potrebbe chiederlo al Cagliari in prestito prima della fine del mercato. A riportare la notizia è TuttoSport.

Vidal Inter