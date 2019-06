Tuttosport - Di Francesco vuole Verdi alla Sampdoria, il Napoli sotto una certa cifra non vuole cederlo

Oggi è il giorno in cui Eusebio Di Francesco rescinderà il contratto con la Roma, quindi lunedì il tecnico sarà a Genova per firmare il triennale che lo legherà alla Sampdoria. Tra le richieste di Di Francesco, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, spunta un calciatore del Napoli:

“Restano caldi i nomi di Domenico Berardi - che Di Francesco ha già avuto ai tempi del Sassuolo - e Simone Verdi, altro nome fortemente voluto dal neo mister blucerchiato. Su quest’ultimo il Napoli non sembra intenzionato a scendere sotto i 20 milioni, mentre per Berardi la Samp può comunque far valere Caprari almeno come parziale contropartita tecnica. Due giocatori che interessano molto”