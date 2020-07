Tuttosport - De Laurentiis stravede per Sirigu: lo vorrebbe subito al Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive su Sirigu: "Sirigu, si sa, ha tanti estimatori: sia in Italia sia all’estero. De Laurentiis stravede per lui e lo vorrebbe portare a Napoli con l’assenso di Gattuso. E all’estero Ancelotti, che lo aveva corteggiato ai tempi del Napoli, lo ha chiesto per l’Everton. Più altri due club di Premier. Insomma, su di lui c’è la corsa. Ma è importantissimo per il Toro. Senza il capitano a quest’ora la squadra sarebbe già con un piede, forse tutti e due, in serie B".