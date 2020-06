Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport scrive su Callejon: "E’ molto probabile che le offerte ricevute da Callejon prima dello Covid-19 (si vocifera Siviglia e Valencia) non abbiano trovato conferma e, piuttosto che restare senza squadra, potrebbe scegliere di accettare l’offerta che il Napoli andrebbe a sottoporgli. Non subito, però, perché il management azzurro vuole vedere come Callejon giocherà le partite che mancano alla fine della stagione".