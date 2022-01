Tuttosport - Calciomercato Torino: 30 milioni per Bremer, la risposta di Cairo a Napoli, Milan e Juventus

Ultimissime notizie di Serie A con il futuro di Bremer del Torino sempre nel campionato italiano. Le big puntano all'acquisto di Bremer e ci sono Napoli, Milan e Juventus interessate, ora arriva la risposta di Cairo alle offerte.

Aggiornamenti di mercato da Tuttosport:

Il Torino aveva acquistato Bremer nel 2018 dall’Atletico Mineiro per 6 milioni di euro. L’ammortamento è già stato ampiamente contabilizzato, proprio in virtù della scadenza contrattuale originaria. Nel futuro del difensore vi è, quasi certamente per non dire sicuramente, un trasferimento a fine stagione in una squadra di vertice italiana o straniera (in questo momento in pole c’è l’Inter, ma ancora senza garanzie certe per l’estate; all’asta si sono già iscritte nei fatti anche il Milan, la Juventus e il Napoli, nonché diversi club della Premier e 3 o 4 tra Spagna e Germania). Cairo ha “sottoscritto” con il gioiello brasiliano un sostanziale patto di mercato: in presenza di offerte soddisfacenti per il Torino (diciamo superiori ai 25 milioni più bonus), il Torino cederà Bremer, se la sua volontà sarà emigrare. In pratica, un replay dei patti d’onore, chiamiamoli così, già andati in scena negli anni scorsi con Darmian, Zappacosta, Glik . Tutte enormi plusvalenze. Come enorme sarà quella di Bremer.