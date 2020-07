Tuttosport, Baldini: "Milik vuole la Juve, Bernardeschi è la chiave dell'operazione"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sergio Baldini, Tuttosport:

“Milik non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli in scadenza nel 2021 e tra le squadre interessate c'è la Juventus: il polacco ricambia l'interesse. Ha ancora un anno di contratto, dunque c'è bisogno di un accordo tra le due squadre e c'è già stata qualche chiacchiera con intermediari, Bernardeschi potrebbe essere il giocatore che sblocca l'operazione. La Juventus vorrebbe concludere con una o più contropartite tecniche, il Napoli chiede circa 40 milioni: c'è bisogno di un punto d'incontro. C'è ancora tempo, c'è margine, nessuno ha fretta ed ognuno tiene le proprie posizioni, ma il nome di Bernardeschi sembra essere la chiave. In termini di contropartite tecniche, la Juventus potrebbe anche arrivare alla valutazione di 40 milioni che fa De Laurentiis, un altro nome che si fa è quello di Romero in prestito al Genoa, non può essere valutato meno di 20 milioni. Romero e Luca Pellegrini farebbero 40 milioni, con Bernardeschi lo scambio sarebbe alla pari. È difficile stimare una percentuale sul possibile scambio, anche perché su Milik ci sono diverse squadre, ma a Gattuso piace Bernardeschi. Comunque non c'è fretta, si potrà chiudere anche il 4 ottobre, sicuramente ci sarà ancora un po' di tira e molla".