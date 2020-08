Tuttosport - Affare Hateboer, non risulta nessun approccio né della Juventus né del Napoli

Ultime mercato Napoli - Hans Hateboer, esterno dell’Atalanta appena convocato di nuovo dalla Nazionale olandese, resterà a Bergamo anche nella prossima stagione come annunciato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Anzi, le ultime indiscrezioni parlando di una situazione completamente sistemata e della volontà del numero 33 nerazzurro di rispettare il contratto in scadenza 2023. Nelle ultime ore sono arrivati importanti segnali di segno opposto che confermano, di fatto, l’esterno destro della rosa di Gasperini anche per il futuro. La permanenza di Hateboer a Bergamo è una novità importante, dalle verifiche effettuate non risulta nessun approccio né della Juventus né del Napoli e lo stesso discorso vale anche per gli altri due esterni titolari Castagne e Gosens”