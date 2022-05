Tutte le strade portano a Sirigu: parametro zero e accetterebbe di fare l'alternativa

L'edizione odierna di Repubblica si concentra sul rebus portieri in casa Napoli. Giuntoli starebbe aspettando una risposta da Ospina per il rinnovo contrattuale, nel frattempo si sprecano ragionamenti sulle eventuali soluzioni

Meret acquistato nel 2018 non accetterebbe un’altra annata da comprimario e chiederebbe di andare a giocare altrove per rilanciare la sua carriera. Il Napoli, dunque, dovrebbe reperire un nuovo vice e tutte le strade portano a Salvatore Sirigu: ha grande esperienza e vuole voltare pagina dopo la delusione al Genoa che è retrocesso in B. Il 35enne di Nuoro non resterà al Grifone e accetterebbe volentieri di essere l’alternativa in un grande club con un minutaggio ridotto. Sirigu arriverebbe a parametro zero e consentirebbe al Napoli di risolvere il rebus abbastanza facilmente.