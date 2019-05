Tutino, lettera d'addio al Cosenza: "Questa città è parte di me. Qui sono cresciuto come uomo"

Gennaro Tutino lascia il Cosenza, squadra in cui era in prestito dal Napoli. L'attaccante partenopeo tornerà alla base, ma molto probabilmente sarà girato in prestito a qualche squadra per continuare il suo percorso di crescita.

Questo il suo lungo post su Instagram:

Ho avuto bisogno di tempo per ordinare e metabolizzare le troppe emozioni.

Sono state due stagioni incredibili.

Di sudore, passione e gioia: tutti, insieme, abbiamo scritto la storia.

E io devo fare tanti ringraziamenti: al club e a tutti quelli che ci lavorano, a Mister Braglia e al direttore Trinchera. Alla città, ai tifosi sparsi in tutta Italia, a ognuno dei miei compagni e fratelli di squadra.

Qui sono cresciuto come professionista e, soprattutto, come uomo.

Qui sono diventato papà.

La mia vittoria più grande è stato il vostro affetto e la vostra stima: la sentivo per strada, quando ero in campo, in ogni momento. E mi avete trasmesso, sempre, forza e orgoglio.

Ci siamo capiti.

Mi avete capito.

E tutto questo, lupi, non lo dimenticherò mai.

Cosenza è parte di me.

Sarà sempre parte di me.

Con tutto il cuore, grazie