Tuttosport - La SSC Napoli sta per chiudere l'acquisto del greco Tsimikas, spuntano le cifre

Calciomercato Napoli - Stando a quanto scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, gli acquisti del Napoli potrebbero non fermarsi a Demme e Lobotka. In arrivo ci sarebe anche un terzino sinistro.

"E venne il giorno di Stanislav Lobotka. Il secondo rinforzo di gennaio è rimasto tra “color che son sospesi” solo per una bulimia contrattuale: le pagine da firmare sono sempre tante e non tutte chiare nella traduzione dall’italiano allo slovacco. L’annuncio è ormai imminente, così da sgombrare anche il campo da un’informazione deviante: il Napoli non ha la necessità di svuotare la rosa di un’unità per fare spazio all’ex centrocampista del Celta Vigo. Se la burocrazia avrà un’accelerazione, allora Lobotka potrà essere disponibile già sabato contro la Fiorentina. E poi? Nonostante le smentite (di facciata) che arrivano dal club, il ds Giuntoli sta per affondare il colpo in direzione Konstantinos Tsimikas. L’esterno sinistro della nazionale greca potrà essere acquistato per una somma che va tra i 6 e gli 8 milioni di euro, ma prima ci sarà da sistemare Ghoulam. Con il Lione, ma soprattutto con il Marsiglia, è stata aperta una discussione per arrivare ad un prestito fino a giugno".