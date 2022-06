Ts, Jacobelli: "Ci sono segnali nuovo appeal per la Serie A, avete visto cosa fa il Milan?"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal su radio Kiss Kiss Napoli:

Ci sono segnali di nuovo appeal per la Serie A: Pogba ha 29 anni, Dybala non è andato via. Non è una Serie A che attrae calciatori in cerca dell'ultimo contratto. Ci sono segnali promettenti per la nuova stagione. Bremer? Io parlerei di Leao, visto l'interesse di molti club ma il Milan vuole tenerlo. Questo conferma la bravura di Maldini di scovare giovani talenti semi sconosciuti e che Pioli ha valorizzato. In più il Milan difronte a delle richieste impossibili come Donnarumma e Kessiè li ha lasciati andare via. Belotti? Un fatto certo è che lascia il Torino. La Fiorentina è interessata.