Ts annuncia - Verdi al Torino da lunedì, nessuna minusvalenza per De Laurentiis: cifre e dettagli dell'affare

Calciomercato Napoli- L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato, soffermandosi sulle trattative che riguardano il Napoli e in particolare sulla cessione di Simone Verdi. Dal quotidiano si legge:

Verdi dovrebbe poter essere a disposizione di Mazzarri già per il match di andata degli spareggi di Europa League con il Wolverhampton, giovedì 22 agosto: tra una settimana. C’è una data indicata, un giorno: lunedì prossimo, il 19.

L’accelerazione della trattativa condotta dal Napoli per mettere le mani su Lozano del Psv ha prodotto un automatico sviluppo anche dei dialoghi tra il Torino e il club partenopeo. Tra De Laurentiis e Cairo, dopo che nelle scorse settimane i due ds (Giuntoli e Bava) avevano cominciato a mettere le basi, mentre anche Verdi e il suo agente venivano coinvolti (il ragazzo ha già trovato un’intesa con il club granata: 5 anni di contratto a circa 2 milioni netti a stagione). Lozano è il jolly offensivo del salto di qualità, per il Napoli, così come Verdi lo è per il Torino.

E lo farà con una formula particolare: in prestito oneroso per 2 stagioni per una spesa di 10 milioni, con acquisto obbligatorio nel 2021 per altri 10. Clausola annessa: in caso di cessione di Verdi dal Toro a un’altra squadra nel prossimo biennio, il 50% della cifra finirebbe nelle casse del Napoli. Nessuna minusvalenza, per De Laurentiis: Verdi (ex Bologna) era stato acquistato nella scorsa estate per 25 milioni.