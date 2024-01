Sky - Traorè-Napoli, domattina le visite mediche a Villa Stuart poi la firma! Popovic: la strategia col Frosinone

Calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante "Calciomercato - L'Originale". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Domani mattina arriverà in Italia Traorè: svolgerà le visite mediche a Villa Stuart, poi la firma col Napoli: l'affare è in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth.

Il Napoli vuole anche prendere Popovic, il giocatore ci sta forse seguendo in albergo a Milano! Da una settimana è in Italia, dopo il mancato accordo col Milan. Napoli che sta cercando di prenderlo in sinergia col Frosinone: giocherebbe lì fino al termine della stagione, poi arriverebbe al Napoli".