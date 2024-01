Traorè-Napoli, fissate le visite mediche: salta la Supercoppa, sarà a disposizione dalla Lazio

Ultime news calciomercato - L'edizione odierna de Il Mattino racconta ormai l'imminente arrivo di Junior Traorè al Napoli, ma non partirà per la Supercoppa Italiana:

"La prima operazione è quella di Traorè che arriva in prestito con diritto di riscatto (a 25 milioni) dal Bournemouth in Premier. Già fissate le visite mediche a inizio settimana per il giocatore ivoriano che però non farà parte della spedizione azzurra in partenza domani per gli emirati arabi in vista della Supercoppa Italiana. Traorè, ex Sassuolo ed Empoli, sarà disponibile dalla trasferta con la Lazio all'Olimpico in programma a fine mese. Con ordine".