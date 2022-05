Arrivare a definire il costo di un cartellino è un'operazione non semplice. Transfermarkt lo fa, come spiega il content manager Italia del portale, Aniello Luciano, ai taccuini di Repubblica.it.

Transfermarkt: ecco come nasce la valutazione di un calciatore

Transfermarkt è stato indicato dalla Procura come un "termine di paragone" affidabile per valutare il costo reale dei calciatori. Un unicum, una testimonianza di grande affidabilità. Vi ha colpiti?

"È stata una sorpresa, è innegabile. È un'ulteriore conferma di come Transfermarkt sia diventato un riferimento assoluto, non solo per gli appassionati".

Qual è il processo che porta alla valutazione di un giocatore? Quali parametri vengono presi in considerazione?

"È una materia delicata e non sempre di facile comprensione. I valori di mercato non vanno equiparati ai possibili costi di trasferimento di un calciatore: l'obiettivo è quello di fare una stima secondo i fattori sportivi ed economici presi in considerazione, più altre variabili che incidono sul prezzo reale"

Procuratori, dirigenti e altre figure del mondo del calcio bussano mai alla vostra porta?

"Non ci interfacciamo mai in maniera attiva con loro. Capita di essere contattati da agenti, giocatori o rappresentati dei club, soprattutto stranieri. Abbiamo profondo rispetto per le argomentazioni degli addetti ai lavori. Le raccogliamo, le esaminiamo e se le riteniamo convincenti le prendiamo in considerazione per le nostre analisi"

