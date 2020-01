Tra presente e futuro, Il Mattino: si pensa a Soumaré e Castrovilli, per giugno tre obiettivi

Calciomercato Napoli - Il Napoli pensa a Lobotka, ci lavora con insistenza e vuole chiudere il prima possibile la trattativa. Si attende la fumata bianca, ma vanno considerati anche i contatti tuttora aperti con Boubakary Soumaré del Lille, autorevole alternativa allo slovacco.

Come riporta Il Mattino:

"Venti anni, origini senegalesi e nazionale under 21 della Francia: valutazione superiore ai 25 milioni ma il Napoli ci pensa. De Laurentiis proverà nei prossimi giorni l'assalto a Gaetano Castrovilli, 23 anni a febbraio, che la Fiorentina si è tenuta stretta questa estate. È pronto a offrire oltre 22 milioni per il centrocampista pugliese ma difficile che Rocco Commisso apra a una partenza a gennaio. Né si dimentichi che nell'agenda di lavoro del ds Cristiano Giuntoli è ben in evidenza anche il nome di un attaccante: Jeremie Boga. Operazione di cui sono state gettate le basi in questi giorni ma che il Napoli pensa di chiudere in estate quando ci sarà la rifondazione della squadra. In quest'ottica, in cima a tutto ci sono due nomi dell'Hellas: Amrabat e Rrahmani".