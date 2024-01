Tottenham, Postecoglou su Dragusin: "Era il nostro obiettivo numero uno"

Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester United e ha parlato di mercato, soffermandosi in particolare sull'arrivo di Radu Dragusin dal Genoa:

"E' una buona scelta per noi, è giovane e ha delle grandi qualità. Una volta arrivati ??ai dettagli, ho pensato che fosse la scelta migliore per noi. Era il nostro obiettivo numero uno. Mi piacciono le sue qualità difensive e fisiche. Abbiamo bisogno di più di due difensori centrali di alto livello. È arrivato in un grande club dove sa che deve competere per giocare. Ne beneficerà anche in ottica nazionale".