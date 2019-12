Torreira-Napoli, bomba Gazzetta: ADL ha dato l'ok, può arrivare già agli inizi di gennaio

Calciomercato Napoli - Torreira Napoli, arrivano gli aggiornamenti! L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'interesse della Ssc Napoli per Lucas Torreira dell'Arsenal. Il centrocampista potrebbe arrivare agli inizi di gennaio.

"Torreira, dunque, resta il primo obbiettivo, ma Giuntoli sta seguendo con interesse anche Sander Berge, 21 anni, centrocampista centrale del Genk e nazionale norvegese. Sul ragazzo, però, si è fiondato pure il Liverpool che potrebbe offrire una cifra superiore ai 20 milioni proposti dal Napoli. Ecco il motivo per cui De Laurentiis ha dato l’ok per Torreira, dopo aver constatato pure l’inadeguatezza dei suoi centrocampisti a ricoprire un ruolo fondamentale nel 4-3-3.Giuntoli ha presentato un’offerta che si aggira intorno ai 3 milioni di euro più eventuali bonus, per un periodo di 18 mesi. L’operazione, ovviamente, includerà anche l’obbligo di riscatto a 27 milioni. Adesso, nella sede della Filmauro, a Roma, aspettano soltanto che il club inglese si faccia vivo, che risponda quanto prima all’offerta in modo da accelerare per concludere in tutta fretta. Se l’operazione dovesse avere un esito positivo, Torreira potrebbe raggiungere Napoli all’inizio del nuovo anno".