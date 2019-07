Toro-Napoli, Repubblica: Cairo vuole Karnezis, la reazione di Ancelotti. Richiesta folle per Verdi, i granata puntano Perotti

Secondo l'edizione odierna di Repubblica, il Torino oltre a Verdi e Mario Rui sarebbe interessato anche a Karnezis: "Cambio di passo anche per il Torino, fresco di ripescaggio e pronto al raduno al Filadelfia in programma questo pomeriggio: l’asse più caldo è sicuramente quello che unisce Torino a Napoli, con i soliti Verdi e Mario Rui in cima alla lista dei desideri granata. Per Verdi la richiesta dei partenopei si attesta sui 25 milioni di euro mentre per Mario Rui è di 15 milioni, troppo per i granata che infatti stanno sondando anche l’argentino Perotti della Roma. I rapporti con Petrachi non sono certo idilliaci e il pressing dell’ex ds del Torino per strappare Lyanco ai granata non facilita il compito. Per la porta il ds Bava ha bussato ancora una volta in casa De Laurentiis, tentando il portiere greco Karnezis, chiuso in questa stagione da Meret e Ospina. Una trattativa difficile per il veto posto da Ancelotti"