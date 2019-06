Torino su Verdi, il Napoli non lo ritiene incedibile: Giuntoli ha fissato il prezzo per cederlo

L’allenatore del Torino Walter Mazzarri ha chiesto al neo ds Bava, di reperire sul mercato una spalla di Belotti che oltre all’assist risolutore porti in dote pure un buon numero di reti. Tra i profili individuati c’è l’attaccante del Napoli Simone Verdi, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il Napoli non ritiene incedibile l’ex Bologna, ma il ds Giuntoli ha fatto sapere che il cartellino dell’attaccante è pesato ben 25 milioni di euro. Tanti, anche troppi per un Toro che non ha abbandonato l’idea di riprendere Verdi, ma che non ha intenzione di spendere tale cifra”