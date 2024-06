Torino su Simeone! Cholito verso l'addio al Napoli, cerca una squadra per rilanciarsi dopo l'annata negativa

Calciomercato SSC Napoli - Il Torino potrebbe essere una pretendente per l’attaccante argentino del Napoli Giovanni Simeone, come annuncia Tuttosport.

Torino su Simeone

Il nuovo allenatore Paolo Vanoli, da ufficializzare, predilige 3-4-3 oppure 3-5-2, e servirebbero due punte di livello: una è Duvan Zapata, l’altra potrebbe non essere Tony Sanabria bensì il Cholito Simeone oppure Andrea Pinamonti del Sassuolo. Simeone è reduce da una stagione negativa al Napoli, 786 minuti ed un gol in campionato, 94 minuti ed un gol in sei partite di Champions League: